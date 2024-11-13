الرياضة

خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري

قال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تواصلنا مع مصدر داخل النادي الأهلي وأكد أن أشرف داري خضع لفحوصات طبية دقيقه خلال الفترة الأخيرة واثبتت الفحوصات عدم وجود إصابة مزمنة".

وأضاف:" اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي والجهاز الفني أبلغ الجهاز الطبي عدم التسرع في إعادة اللاعب للملاعب وأشرف داري أصبح بشكل مؤكد بنسبة 100% خارج في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال".

واختتم:" أشرف داري لم يخوض أي مباراة مع الأهلي منذ انضمامه للقلعة الحمراء إلا في مباراة ودية ومن ثم دقائق في مباراة العين الإماراتي وغاب من جديد للإصابة".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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