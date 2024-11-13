مصلحة الجمارك: تشكيل لجان لجرد بعض الشركات العاملة بنظام…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:13 مساءً - دوت الخليج_ أعلنت مصلحة الجمارك تشكيل لجان لجرد مفاجئ لبعض الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بالمصلحة عن شهري أغسطس وسبتمبر 2024 لأحكام السيطرة على عمليات التهريب للشركات الغير ملتزمة .

جاء ذلك بناءً على توجيهات الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية – رئيس مصلحة الجمارك ، وصبحي عباس رئيس الادارة المركزية للسماح المؤقت.

وقامت الإدارة العامة للمتابعة بالوحدة المركزية للسماح المؤقت بعمل (76) مأموريه لعدد (76) شركة عاملة بنظام السماح المؤقت “جرد أرصدة تجديد، أذون تحديث بيانات ،معاينة شركات اول مره وإعادة معاينة، تحويل إلى قطعي ، أصول، منشأة ، إضافة مخزن ، تخفيض ضمانات، تعلية رصيد”.

وحررت الادارة العامة للمتابعة أيضًا (6) محاضر تهريب لعدد (6) شركات,

وبلغت اجمالي الرسوم الجمركية التعويضات مبلغ (1.00 ۷0.2060) فقط سبعون مليون ومائتان وستة، الف وواحد وثمانون جنيه لا غير.

تم إحالة المحاضر إلى الإدارة العامة للبحوث الفنية لاتخاذ اللازم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وتم تحصيل مبلغ ( 60.800.675.00) فقط ستون مليون وثمانمائة الف وستمائة وخمسة وسبعون جنيه لا غير .

,تم تحصيل مبلغ ( 10.045.064.00) فقط عشر مليون وخمسة وأربعون ألف وأربعة وستون جنيه لاغير من تحويل بعض الأذون إلى قطعي.