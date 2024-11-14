كريم عبدالعزيز يتصدر تريند "جوجل".. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - ازدادت عملية البحث عن الفنان كريم عبدالعزيز، بأكثر من ألفي عملية بحث،خلال الساعات القليلة الماضية، مما أدى إلى تصدره تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، وجاء ذلك بعدما كشفت الفنانة ياسمين صبري عن تفاصيل مشاركتها بطولة أحدث أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم "الأرض السوداء".

وقالت ياسمين صبري خلال تصريحات تلفزيونية أنها تصور حاليًا فيلم "الأرض السوداء" أمام كريم عبدالعزيز، وإياد نصار،وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج بيتر ميمي،وتجسد خلال أحداث العمل دور غواصة في البحر الأحمر.

آخر أعمال كريم عبدالعزيز

ويذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز الفنية، هو مسلسل "الحشاشين" الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا، وانتشارًا واسعًا، طوال فترة عرضه.

أبطال وصناع مسلسل "الحشاشين"

وشارك في بطولة مسلسل "الحشاشين" بجانب الفنان كريم عبد العزيز كوكبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

أحداث مسلسل "الحشاشين"

وتدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.