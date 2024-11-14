ضبط المسئول عن مطبعة بالقليوبية لقيامه بتقليد عدد من المطبوعات التجارية دون ترخيص

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 01:43 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية الخاصة بالشركات المحلية والعالمية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول ، وعثر بداخلها على (29 ألف مطبوع تجارى عبارة عن ملصقات متنوعة وعبوات كرتونية تحت التجهيز ).

وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.