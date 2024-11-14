رمضان 2025.. بدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المنتج عبدلله أبو الفتوح، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2025.

ونشر "أبو الفتوح" صورة لـ كلاكيت العمل، وعلق عليها قائلًا:" بسم الله توكلنا علي الله.. أشغال شقة ٢ في رمضان 2025 بأذن الله".

منشور المنتج عبدلله أبو الفتوح

أبطال وصناع مسلسل "أشغال شقة 1"

وشارك في بطولة مسلسل أشغال شقة كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، حازم إيهاب، محمد محمود، إنتصار، إيمان السيد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف كلًا من خالد دياب وشيرين دياب، والإخراج لـ خالد دياب.

أحداث مسلسل "أشغال شقة 1"



وتدور أحداث مسلسل أشغال شقة حول "حمدي" الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد وهو يعمل طبيب شرعي وزوجته التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء جلال والتي تعمل مذيعة، ثم يُرزقان بتوأمين ويبحثان عن ربة منزل لرعاية الطفلين وإدارة شئون المنزل وتدور باقي أحداث العمل في إطار لايت كوميدي مميز، وتم عرض العمل في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي.