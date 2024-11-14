الليلة..إسلام إبراهيم في ضيافة " الراديو بيضحك"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان إسلام إبراهيم، اليوم الخميس ضيقًا في برنامج "الراديو بيضحك"، والذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر إذاعة الراديو "9090"، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار والتفاصيل المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني.



ونشرت الصفحة الرسمية للراديو "9090" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لـ إسلام إبراهيم، وعلقت عليه:" استنوا الفنان إسلام إبراهيم بكرة الخميس الساعة ٥ وحلقة كلها ضحك في الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على الراديو 9090".

أحدث أعمال اسلام إبراهيم



يشارك الفنان إسلام إبراهيم مع النجمة إسعاد يونس في بطولة مسلسل "تيتا زوزو" والذي إنطلق عرضه في الفترة الماضية عبر منصة Watch it وشاشة قنوات DMC، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية وتدور أحداثه في إطار عائلي ولايت كوميدي.



قصة مسلسل “تيتا زوزو”

تجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث العمل شخصية الدكتورة إعتزاز عبد المقصود وهى لديها أربعة أولاد والعديد من الأحفاد التي تعمل على تربيتهم بطريقة لا تعجب أولادها، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار لايت كوميدي وإجتماعي.



أبطال وصناع مسلسل "تيتا زوزو"

يشارك في بطولة مسلسل تيتا زوزو نخبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية إلى جانب الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وهم: صلاح عبدالله، ندى موسى، نور محمود، إيناس كامل، حمزة العيلي، محمد كيلاني، وآخرين من النجوم، بالإضافة إلى أن العمل من تأليف محمد عبد العزيز، والإخراج لـ شيرين عادل.