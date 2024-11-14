اليوم.. عرض الفيلم الإيطالي "العقد" بمهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض اليوم، الفيلم الإيطالي الروائي "العقد"، التابع لقسم العروض الخاصة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "العقد"

و تدور أحداثه في خضم متابعته تحقيقًا في جريمة قتل، يقع جوسيبي، صحفي فاشل يحاول تحقيق النجاح بأي طريقة، في شرك الشيطان دون أن يعلم أنه كان مُسيَّرًا وفقًا لرغبة الشيطان.

تفاصيل الفيلم

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 105 دقيقة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج ماسيمو باولوكي.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.