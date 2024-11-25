نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع ضد الغرافة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي النصر السعودي بنظيره الغرافة القطري، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري أبطال آسيا، اليوم الاثنين في تمام السادسة

بتوقيت القاهرة.

ويسعى النصر لتحقيق انتصار جديد حتى يقلص الفارق بيه وبين الهلال المتصدر الذي

جمع 12 نقطة منذ بداية الموسم.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الفريق القطري المركز السادس برصيد 4 نقاط.

وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports AFC

قناة SSC1.

تشكيلة النصر ضد الغرافة المتوقع:

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام – محمد سيماكان – إيميرك لابورتي – سالم النجدي.

خط الوسط: عبد الرحمن غريب – مارسيلو بوروزوفيتش – أوتافيو – أنجيلو جابرييل – ساديو ماني.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.