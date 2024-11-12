عاجل - بدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف مع طيران أديل بالتعاون مع وزارة النقل 1446

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عن فتح باب التقديم للبرنامج المبتدئ بالتوظيف لدى شركة طيران أديل. يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل المتقدمين للعمل كمساعدي طيار على طائرات إيرباص 320 ضمن مسار "واعد" المخصص لتطوير الكفاءات الوطنية. ويعد هذا البرنامج فرصة هامة للمواطنين السعوديين لتطوير المهارات اللازمة في مجال الطيران المدني، حيث تتضمن الدراسة التدريب العملي والنظري في مراكز متخصصة بإسبانيا.

تفاصيل برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف:

بدأ التقديم للبرنامج اعتبارًا من 10 نوفمبر 2024 ويستمر حتى 21 نوفمبر 2024. يشمل البرنامج تدريبًا مكثفًا لمدة 4 أشهر في أحد المراكز المتخصصة في إسبانيا، حيث سيتدرب المشاركون على طائرات إيرباص 320. ويبلغ عدد المقاعد المتاحة 150 مقعدًا، مما يوفر فرصًا كبيرة للراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية في قطاع الطيران.

شروط التقديم لبرنامج مساعد طيار:

أن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين.

حسن السيرة والسلوك.

القدرة على الانتظام الكلي والإقامة في دولة الابتعاث (إسبانيا).

توافق المتقدم مع المعايير والشروط الخاصة بشركة طيران أديل.

إذا كان المتقدم على رأس بعثة حالية، فلن يتمكن من الانضمام إلا بعد انتهاء بعثته.

المؤهلات المطلوبة : شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 80% (لحملة الثانوية). درجة البكالوريوس أو الماجستير بتقدير جيد جدًا في التخصصات الهندسية أو الطبية (لحملة المؤهلات الجامعية).

: المتطلبات المهنية : رخصة طيران تجاري للطائرات ذات المحركين صادرة من الهيئة العامة للطيران المدني. شهادة اختبار اللغة الإنجليزية بالمستوى الرابع على الأقل. شهادة طبية سارية من الدرجة الأولى معتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني. ما لا يقل عن 240 ساعة طيران، منها 25 ساعة على طائرات بمحركين.

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هذا البرنامج يمثل خطوة واعدة نحو تطوير قطاع الطيران في المملكة وتدريب الكفاءات الوطنية بما يتماشى مع رؤية 2030، حيث يدعم الكوادر السعودية ويعزز المهارات والخبرات الفنية لديهم في مجال الطيران.