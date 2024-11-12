الرياضة

عصام عبد الفتاح: حكم مباراة سيراميكا والإسماعيلي محظوظ

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أحمد جودة - القاهرة - قال الخبير التحكيمي عصام عبد الفتاح، إن قرار الحكم أحمد جمال وطاقمه صحيحًا في احتساب هدف سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي تسلل.

عصام عبدالفتاح: طلائع الجيش استحق ركلة جزاء أمام المحلة

أضاف عبد الفتاح خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي كان محظوظا في هدف سيراميكا ".

تابع: "الإسماعيلي لا يستحق ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا".

وأضاف عصام عبد الفتاح: "احتكاك مدافع غزل المحلة مع لاعب طلائع الجيش في منطقة الجزاء طبيعي، وطلائع الجيش استحق ركلة جزاء بسبب يد غير مبررة وركلة جزاء واضحة".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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