نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام عبد الفتاح: حكم مباراة سيراميكا والإسماعيلي محظوظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الخبير التحكيمي عصام عبد الفتاح، إن قرار الحكم أحمد جمال وطاقمه صحيحًا في احتساب هدف سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي تسلل.

عصام عبدالفتاح: طلائع الجيش استحق ركلة جزاء أمام المحلة

أضاف عبد الفتاح خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي كان محظوظا في هدف سيراميكا ".

تابع: "الإسماعيلي لا يستحق ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا".

وأضاف عصام عبد الفتاح: "احتكاك مدافع غزل المحلة مع لاعب طلائع الجيش في منطقة الجزاء طبيعي، وطلائع الجيش استحق ركلة جزاء بسبب يد غير مبررة وركلة جزاء واضحة".