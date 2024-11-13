نيللي كريم تكشف عن أعمالها الفترة المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت نيللي كريم خلال حلقتها ببرنامج البودكاسترز، الذي يقدمه باسل الزارو وكريم ريحان، عن أعمالها المقبلة، وقالت: أحضر لمسلسل ناقص ضلع المقرر عرضه في رمضان 2025، وأنا متحمسة للعمل مع المخرج محمد شاكر خضير وأحب تفكيره وطريقته في التعامل مع القصة.

تفاصيل فيلم هابي بيرزداي

وواصلت نيللي: انتهيت من تصوير فيلمين، الأول هابي بيرزداي، وهو فيلم درامي تقيل، يتحدث عن عمالة الأطفال خاصة في العائلات التي بها 6 أو 7 أطفال، حيث يكون الأطفال مضطرين للعمل وخصوصا في الأرياف لو العائلة بها بنات، واسم الفيلم هابي بيرزداي مناسب للأحداث، لأنه يدور في يوم واحد خلال حفل عيد ميلاد، ومن خلال قصة بسيطة.

نيللي كريم تتحدث عن فيلمها الجديد

وأضافت نيللي كريم: أما الفيلم الثاني فهو صيف 67، وهو عمل إنساني يتحدث عن عائلة مصرية بين فترة الستينيات والثمانينيات، وأقدم خلاله دور والدة أمير المصري وأنا أم لـ 3 صبيان كبار، ونرى التغييرات التى تحدث لكل أفراد العائلة، وأمير المصري يجسد دورًا مهمًا ونحن أول مرة نتعاون سويًا وهو فنان حساس ويركز فى كل التفاصيل ولديه مستقبل كبير.

تفاصيل مسلسل ناقص ضلع

تدور أحداث مسلسل ناقص ضلع لـ نيللي كريم في إطار اجتماعي تشويقي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، تظهر خلاله نيللي وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي شقيقات، ويمروا بالعديد من الأزمات، والعمل مكون من 15 حلقة، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

اخر اعمال نيللي كريم

وكان اخر اعمال نيللي كريم هو مسلسل «فراولة» الذي عرض في رمضان الماضي 2024، وشاركها في البطولة شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على، وايضا شاركت في فيلم السرب الذي شارك في بطولته أحمد السقا، آسر ياسين، أحمد فهمي. أحمد حاتم، دياب، محمد فراج، صبا مبارك، محمود عبد المغني ومحمد ممدوح، ومن إخراج أحمد نادر جلال.