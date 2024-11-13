نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب استبعاد الونش من بعثة الزمالك المتجهة إلى ليبيا لمباراة النصر الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، استبعاد محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، من بعثة الفريق المتوجهة إلى ليبيا لملاقاة النصر الليبي في مباراة اعتزال خالد حسين، لاعب منتخب ليبيا السابق.

وأفاد مصدر داخل الجهاز الفني في تصريحات، أن استبعاد الونش جاء بسبب إقامة المباراة على أرضية نجيل صناعي، وذلك حفاظًا على اللاعب بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، وذلك بناءً على توصية من الجهاز الطبي.

كما يغيب عن بعثة الزمالك إلى ليبيا عدد من اللاعبين الدوليين، وهم: محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، محمد عواد، ناصر ماهر، حسام عبد الحميد. بالإضافة إلى عمر فرج وحمزة المثلوثي، بسبب انضمامهما إلى منتخبي فلسطين وتونس، كما يغيب أيضًا كل من أحمد سيد زيزو، عمر جابر، ومحمد حمدي بسبب الإصابات، وأحمد فتوح.

الجدير بالذكر أن الزمالك قد بدأ مشواره في الدوري بالفوز في أول مباراتين أمام البنك الأهلي وسموحة، ليحتل المركز الثاني خلف الأهلي.