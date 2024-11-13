مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يدعم القضية الفلسطينية في دورته الـ45

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:30 مساءً - افتتحت الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعرض مميز، حيث استهل الحفل بأداء فلسطيني على أنغام أغنية "أنا دمي فلسطيني" للفنان محمد عساف، مما لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الحاضر. وحرص عدد من نجوم الفن المصري على دعم القضية الفلسطينية في هذا الحدث من خلال ارتداء العلم الفلسطيني أو الشال الفلسطيني الشهير، كما فعل الفنان طه دسوقي، في لفتة تضامنية على السجادة الحمراء.

شهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم السينما المصرية، من بينهم دينا، وماجد المصري، وهالة سرحان، وكلوديا حنا، وسارة نخلة. كما حضر رئيس المهرجان، الفنان حسين فهمي، برفقة زوجته على السجادة الحمراء، مرتديين العلم الفلسطيني، في دعم واضح للقضية الفلسطينية.

فيلم الافتتاح: "أحلام عابرة"



اختير فيلم "أحلام عابرة" للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي ليكون فيلم افتتاح المهرجان، ويعد هذا العرض العالمي الأول للفيلم. الفيلم هو عمل روائي طويل يتناول رحلة سامي، الطفل الفلسطيني ذي الـ12 عامًا، الذي ينطلق برفقة عمه وابن عمه للبحث عن طائره المفقود. تأخذهم الرحلة عبر مناطق مختلفة من فلسطين، مثل مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية ومدن كبيت لحم، والقدس القديمة، وحيفا، حيث تتضح أمامهم صورة الواقع الفلسطيني الصعب والتحديات اليومية التي تؤثر على حياتهم.

جاء اختيار الفيلم وتقديمه في افتتاح المهرجان ليبرز أهمية السينما في نقل قصص ومعاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز الوعي والدعم الدولي للقضية.