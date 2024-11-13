زيزو يعلن عن رغبته في البقاء مع الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:31 مساءً - جدد أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك رغبته بالبقاء داخل القلعة البيضاء وتجديد عقده، إيماناً منه بإكمال مسيرته مع الفريق والتى حقق فيها العديد من الألقاب والإنجازات.

وكشف مصدر مقرب من "زيزو" أن اللاعب أبدى رغبته مجدداً بالبقاء داخل نادي الزمالك وتجديد عقده ولكنه ينتظر جلسة مسئولي القلعة البيضاء للاتفاق على الرتوش النهائية لتجديد تعاقده مع النادي.

وأخطر مسئولو نادي الزمالك، أحمد مصطفى زيزو بجلسة مرتقبة خلال ساعات للاتفاق فيها على بنود تجديد العقد الذى ينتهى أخر الموسم الحالي حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادي دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء بداية من يناير المقبل.

وينتهي تعاقد الزمالك مع أحمد زيزو بنهاية الموسم الجاري 2024-25 ويحق للاعب الرحيل لأي نادي آخر بنهاية الموسم.

في سياق متصل كشفت تقارير صحفية سعودية اهتمام نادي الأخدود بالتعاقد مع الدولي المصري أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكشفت مصادر لصحيفة "اليوم" أن الأخدود يريد شراء الفترة المتبقية من عقد زيزو من الزمالك (6 شهور)، حيث يرغب النادي في الاطاحة بأحد لاعبيه الأجانب في الشتاء المقبل.

وكان زيزو على طاولة صفقات الشباب في صيف 2023 قبل أن يرفض الزمالك عرض "الليوث" ويُفضل الاحتفاظ باللاعب.