نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من رودري على مقاطعة ريال مدريد لحفل الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي، على غياب نادي ريال مدريد عن حضور حفل تسليم جوائز الأفضل في العالم لعام 2024، اعتراضًا على فوزه بجائزة الكرة الذهبية.

رودري: عدم حضور الريال وفينيسيوس لحفل الكرة الذهبية لم يزعجني

وقرر مسؤولو ريال مدريد، عدم حضور الحفل بعد علمهم بفوز رودري بجائزة الكرة الذهبية، وليس البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الفريق الملكي.

وقال رودري في تصريحات إعلامية: "يا رجل، إذا لم يحضر فريق ريال مدريد حفل الكرة الذهبية فإن ذلك لسبب ما، كما أن عدم وجود فينيسيوس لم يزعجني، لماذا سأنزعج؟".

وتابع قائلًا: “أعلم أن ريلانيو صوت أولًا لصالح فينيسيوس، لا يزعجني إذا شخص ما لم يصوت لي، أحب أن يصوت الأشخاص وفق ما يريدون”.

وواصل: "فزت بالكرة الذهبية لأن مستواي كان ثابتًا، لقد كنت اللاعب الأكثر ثباتًا في الموسم، كما أن الثبات في كرة القدم صعب جدًا".