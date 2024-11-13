ديشامب: ليس هناك جديد بشأن مبابي!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:58 مساءً - رفض ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، الحديث مجدداً عن استبعاد نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، عن فترة التوقف الدولي الحالية.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، قال ديشامب: “توقعت أن هذا السؤال سيكون في بداية المؤتمر”.

وأضاف: “ليس لدي جديد أقوله عما ذكرته عندما أعلنت القائمة يوم الخميس الماضي، ولكن بالطبع من حق الإعلام الحديث والاستفسار”.

وأتم ديديه ديشامب تصريحاته بهذا الشأن: “المعسكر يضم 23 لاعباً، ومبابي ليس هنا، لذلك اتركوه في حاله”.

ويعاني مبابي انتقادات عديدة سواء من قبل الصحافة الفرنسية، منذ رحيله عن باريس سان جيرمان، وزادت الانتقادات بعد غيابه عن معسكر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما أن النجم الفرنسي، يتعرض لانتقادات من قبل جمهور ريال مدريد بسبب مستواه المتراجع، خلال الفترة الأخيرة.