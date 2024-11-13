علامات صامتة لسرطان الأمعاء.. لا تتجاهلها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد سرطان الأمعاء من الأمراض التي قد يصعب اكتشافها في مراحلها المبكرة، حيث يمكن أن تتأخر الأعراض لظهور فترة طويلة. على الرغم من أن بعض الأعراض قد تكون معروفة، إلا أن هناك علامات غير شائعة قد تشير إلى الإصابة بالسرطان، ولذا من المهم عدم تجاهل أي تغيير في صحتنا.

في المملكة المتحدة، يُعتبر سرطان الأمعاء رابع أكثر أنواع السرطان شيوعاً، حيث يُشخص نحو 44,100 حالة جديدة سنوياً. وفي إطار التوعية بهذا المرض، حذرت المؤسسة من 3 علامات غير معروفة قد تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء.

التعب يمكن أن يكون نتيجة لعدة عوامل، مثل قلة النوم، أو ضغوط الحياة اليومية، أو الإفراط في ممارسة الرياضة. ولكن إذا كنت تشعر بإرهاق مستمر أو تعب غير مبرر، يُنصح بالتوجه إلى الطبيب. فقد يعاني بعض مرضى السرطان من فقر الدم، وهو حالة يحدث فيها انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء أو في كمية الهيموجلوبين فيها، مما قد يكون علامة تحذيرية. وفقاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، يعتبر فقر الدم من الأعراض التي قد تصاحب مرض السرطان.

تغيير في شكل البراز قد يكون من العلامات المبكرة لسرطان الأمعاء. يشير الدكتور مايكل سيتشيني من جامعة ييل إلى أن “براز القلم الرصاص” هو أحد الأعراض الغريبة التي قد تحدث، وهو براز ضيق وشبيه بالقلم. لذلك، من المهم مراقبة أي تغييرات في شكل البراز.

إذا كنت تفقد وزنك دون سبب واضح أو جهد بدني، يجب عليك استشارة الطبيب. وفقاً للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري، أفاد حوالي 40% من المرضى أنهم عانوا من فقدان الوزن غير المبرر عند تشخيصهم لأول مرة. هذا العرض قد يكون من علامات الإصابة بسرطان الأمعاء في مراحله المبكرة.

ختاماً، إذا لاحظت أي من هذه الأعراض أو تغيرات غير مفسرة في صحتك، لا تتردد في زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث يمكن أن تساعد الاكتشافات المبكرة في تحسين فرص العلاج والتعافي.