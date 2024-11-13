تامر عاشور يحذر جمهوره من حفل وهمي: تفاصيل كاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:58 مساءً - فاجأ الفنان المصري تامر عاشور جمهوره بنفي حفل كان من المقرر إقامته في الدوحة بالتعاون مع الفنان رامي صبري. انتشر خبر الحفل بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع عاشور للتدخل شخصيًا ونفي هذه الشائعات جملة وتفصيلاً. في هذا المقال، سنتناول تفاصيل هذا الأمر ونستعرض رد فعل الجمهور والفنان نفسه.

وأثار خبر إقامة حفل مشترك بين النجمين تامر عاشور ورامي صبري في الدوحة ضجة كبيرة بين محبيهما. إلا أن المفاجأة كانت في نفي الفنان تامر عاشور لهذا الخبر عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

سبب النفي:

أكد عاشور أن الإعلان عن هذا الحفل غير صحيح، وأن الشركة المنظمة للحفل ليست لديها أي تصريح لإقامة مثل هذا الحدث باسمه. حذر الفنان جمهوره من الوقوع ضحية للاحتيال وشراء تذاكر لحفل غير موجود، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة المسؤولة عن هذا الإعلان الكاذب.

رد فعل الجمهور:

أثار هذا الخبر حيرة واستياء بين جمهور تامر عاشور، الذين كانوا يتطلعون لحضور الحفل. عبّر العديد من المعجبين عن غضبهم من هذه الحيلة الاحتيالية، وطالبوا الفنان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نجاح حفل تامر عاشور الأخير:

قبل نفي حفل قطر، أقام تامر عاشور حفلاً ناجحاً للغاية في “فاميلي بارك” بمدينة الرحاب. شهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً، وقدّم عاشور باقة متنوعة من أغانيه التي نالت استحسان الجمهور.

هذا وتعتبر حادثة نفي حفل تامر عاشور في قطر دليلاً على أهمية التحقق من صحة الأخبار قبل تداولها أو تصديقها. يجب على الجمهور توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من المصادر الرسمية قبل شراء أي تذاكر لحفلات فنية.