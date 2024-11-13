“فيفا” يفكر بتطبيق نظام جديد عوضاً عن تقنية ال-VAR

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:58 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يفكر باعتماد نظام جديد بدلاً من استخدام تقنية الفيديو المساعد VAR.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن النظام الجديد سيطلق عليه اسم “VFS” أو نظام دعم الفيديو.

وأوضحت الصحيفة، أنه بالنظام الجديد لن يتواجد به حكم خاص لتقنية الفيديو، كما هو النظام السائد حالياً.

وأفادت الصحيفة، أن مراجعة الحكام للحالات سوف يتم فقط في حال طلب أحد مدربي الفريقين، مراجعة الحالة.

وأكملت الصحيفة: “كل مدرب سيكون من حقه طلب ذهاب الحكم لتقنية الفيديو مرتين في المباراة الواحدة، وفي حالة كان قرار الحكم مؤيداً لطلب المدرب سيكون من حقه إضافة طلب جديد بشكل طبيعي أما في الحالة المعاكسة فإن الحكم سيخصم التحدي منه”.

يشار إلى أن النظام الجديد تم تجربته من قبل بالفعل في بطولتي كأس العالم للسيدات تحت 20 و17 عاماً وكانت تجربة ناجحة حسب رأي “فيفا”.