نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| نقل 7 موظفين من سقارة بعد حادث تشويه مقبرة مريروكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عدة قرارات عاجلة، وذلك في إطار المتابعه الفورية لم حدث اليوم في مقبرة ميروركا الأثرية بمنطقة سقارة.

وقال مصدر مسؤول ل "دوت الخليج"، إن من منطلق المحاسبة والشفافية أصدر الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قرارًا بنقل 5 مفتشين من المسؤولين عن المنطقة خارج سقارة، ونقل 2 من مسؤولي أمن مقبرة مريروكا خارج سقارة.



وأشار المصدر إلى أن المجلس لن يتواني عن محاسبة أي مقصر أو مهمل في عمله وسيكون العقاب فوري وعاجل.

جاء ذلك على خلفية التعدي الذي وقع على نقوش وزهارف مقبرة مريروكا الأثرية صباح اليوم مما أدى إلى تشويهها وقد تحرك المجلس الأعلى للآثار وقام المرممون بمعالجة الأمر بشكل فوري.

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