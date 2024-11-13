نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فوكس نيوز" توضح أولى خطوات ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن أولى خطوات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأكدت القناة نقلا عن مصادر، أن من المتوقع أن يعين ترامب قريبا مبعوثا خاصا لأوكرانيا للتفاوض على إنهاء الصراع.

ونقلت القناة عن أحد المصادر قوله: "سترون مبعوثا خاصا رفيع المستوى يتمتع بسلطة كبيرة، وسيكون مكلفا بالتفاوض من أجل التوصل لتسوية سلمية في أوكرانيا".

وبحسب المصدر، سيتم تعيين هذا المبعوث الخاص قريبا.

وأشارت القناة إلى أن من المتوقع ألا يتقاضى المبعوث الخاص أجرا مقابل عمله.

يذكر أن ترامب زعم مرارا أنه إذا فاز بالانتخابات فسيضع حدا للنزاع في أوكرانيا "خلال 24 ساعة"، مؤكدا أن لديه "علاقة جيدة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن خطط فريق ترامب لحل الصراع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن مستشاري ترامب يريدون إنشاء منطقة منزوعة السلاح بطول 1.3 ألف كيلومتر على طول خط المواجهة، دون أن ترسل الولايات المتحدة قوات لحفظ السلام تابعة لها إلى هناك.

ويتعين على أوكرانيا، حسب الخطة، أن تلتزم بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لمدة 20 عاما على الأقل. وفي مقابل ذلك، ستقوم واشنطن بتزويد كييف بالأسلحة لمنع استئناف الصراع في المستقبل، حسبما ذكرت الصحيفة.

ومن جانبه اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لن يستطيع وقف النزاع في أوكرانيا حال فوزه، وإذا حاول فإنه قد يتعرض لعملية اغتيال.