سر تصدر فيلم "الهوى سلطان" للتريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم "الهوى سلطان" بطولة الفنان أحمد داود والفنانة منة شلبي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما حصل على المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية لشباك تذاكر السينما، حيث حقق ايرادات، أمس الأربعاء، اقتربت من 3 مليون و65 ألف حنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته في 8 أيام إلى 17 مليونا و505 ألف جنيه.

قصة فيلم "الهوى سلطان"

ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.

أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.