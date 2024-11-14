نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام ابو علي على رأس التشكيل المتوقع لمنتخب فلسطين اليوم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الفلسطيني لمواجهة منتخب عمان، ضمن مواجهات الدور الثالث المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، اليوم الخميس.



ويريد منتخب فلسطين في تحقيق الانتصار الفوز له ضمن مواجهات الدور الثالث، لإنه لم يفز إلا في لقاء وحيد خلال نفس الدور.



ويقع منتخب الفدائيين في المركز الأخير في ترتيب بنقطتين.



إليكم التشكيل المتوقع للمباراة:



في حراسة المرمى: رامي حمادة.

الدفاع: مصعب البطاط- محمد صالح- ياسر حمد- أمجد مهاجنة.

الوسط: محمد أبووردة- عدي خروب- محمد راشد- جوانثان كانتيانا.

الهجوم: وسام أبوعلي- عمر فرج.

وتلعب على ملعب "السلطان قابوس الرياضي"، في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر beIN Sports HD 3،.

