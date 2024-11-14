نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: مصادرة قاذفة صواريخ تحتوي على 32 منصة إطلاق في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته⁩ "تمكنت من مصادرة قاذفة صواريخ تحتوي على 32 منصة إطلاق"، كما تم العثور على أسلحة ووسائل قتالية متعددة في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "قوات لواء الكوماندو تنشط ميدانيا في عدة مناطق جديدة في جنوب لبنان تحت قيادة الفرقة 91 حيث تخوض في تضاريس وعرة وجبلية في مناطق القتال، بعضها في وسط القرى والتي نفد منها حزب الله العديد من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية نحو بلدات الشمال، وجرى أيضا القضاء على عناصر حزب الله من الأرض ومن الجو".

وأضاف: "في إحدى عمليات التمشيط عثرت القوات على موقع لإقامة عناصر حزب الله بالإضافة إلى قاذفة صواريخ تحتوي على 32 منصة إطلاق موجهة نحو إسرائيل، كما تم العثور على أسلحة ووسائل قتالية متعددة".

وأفادت مراسلة RT، اليوم الخميس، باندلاع مواجهات عنيفة من مسافة صفر بين مقاتلي حزب الله وقوات الجيش الإسرائيلي عند أطراف بلدة عيترون باتجاه بلدة عيناثا في القطاع الأوسط جنوب لبنان.