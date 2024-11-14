نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن والمتاجر بأسلوب "كسر الباب" وبحوزتهم ( 4 عدادات مياه نحاس – 2 قلب عداد مياه – 3 لفافات أسلاك كهربائية – شنيور كهربائى ) .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية ( مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

- ضبط (3عاطلين" لهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، وبحوزتهم (مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية") .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

- ضبط (مندوب مبيعات بإحدى شركات الآدوية ) بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (كمية من الآدوية عهدته خاصة بالشركة محل عمله) وبحوزته (كمية من الأدوات والمواد ومستلزمات زراعة الأسنان ) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

- ضبط (عاطلين) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد المطاعم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة عن طريق دخول المطعم من الباب الخلفى "غير مغلق" وكسر درج المكتب والإستيلاء على المبلغ المالى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.