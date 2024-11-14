إيران: لن نتفاوض ”تحت الضغط والترهيب” بشأن برنامجنا النووي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، بعد اجتماع في طهران مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، إن إيران لن تتفاوض "تحت الضغط والترهيب" بشأن برنامجها النووي.

وكتب عراقجي على منصة إكس "نحن مستعدون للتفاوض على أساس مصالحنا الوطنية وحقوقنا غير القابلة للتصرف، لكننا لسنا مستعدين للتفاوض تحت الضغط والترهيب".

ووصف الوزير الإيراني اللقاء مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "مهم ومباشر" ودعا إلى حل جميع الخلافات عبر التعاون والحوار.

ويزور مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، طهران في ظل مناخ من التوتر الحاد بين إيران وإسرائيل، بعد تحذيرات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن طهران باتت "أكثر عرضة من أي وقت مضى لضربات على منشآتها النووية".

تتّهم إسرائيل منذ سنوات إيران بالسعي لحيازة السلاح النووي، وهو ما تنفيه طهران التي بدورها تتهم تل أبيب بالوقوف خلف عمليات اغتيال علماء وتخريب منشآت نووية.

وتبادلت إسرائيل وإيران خلال الأشهر الماضية ضربات مباشرة غير مسبوقة في تاريخ الصراع بينهما، وذلك على خلفية الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة ولبنان.

وأثار ذلك مخاوف من انخراط إيران وإسرائيل في حرب مباشرة بعد أعوام من العمليات الخفية وضربات غير مباشرة في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط.