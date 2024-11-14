عاجل.. رونالدو ينافس رباعي عربي على جائزة أفضل لاعب بالشرق الأوسط

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أحمد جودة - القاهرة - يعتلي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، قائمة أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2024، التي تقدمها منظمة "دبي جلوب سوكر" سنويًا خلال حفل يقام في مدينة دبي بالإمارات.

رونالدو سبق وأن توّج بهذه الجائزة في النسخة السابقة لعام 2023، ما يجعله أحد أبرز الأسماء التي تسعى للحفاظ على اللقب هذا العام. منذ انضمامه إلى النصر في يناير 2023 بصفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر يونايتد، ترك رونالدو بصمة كبيرة على مستوى الدوري السعودي، ما عزز مكانته بين نخبة اللاعبين في المنطقة.

قائمة المرشحين للجائزة

تضم قائمة المرشحين لهذا العام مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم في الشرق الأوسط، وهي: