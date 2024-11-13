تصفيات كأس العالم- آسيا… هذا هو المشهد في المجموعة الثانية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:58 مساءً - خاص- دوت الخليج

ترتفع وتيرة المنافسة، وتزداد الإثارة مع تقدم منافسات تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم، والتي تنجز غداً، الخميس، مباريات الجولة الخامسة، آخر جولات مرحلة الذهاب.

المجموعة الثانية التي تضمّ منتخبات: كوريا الجنوبية، الأردن، العراق، عمان، الكويت، وفلسطين، ستشهد حكماً تأهل منتخب عربي إلى نهائيات كأس العالم كحدّ أدنى، ونأمل أن يكون المتأهلان المباشران منتخبين عربيين، لكن مع وجود كوريا الجنوبية تبدو الأمور صعبة بعض الشيء.

منتخب كوريا الجنوبية

على الرغم من البداية المحبة للمنتخب الكوري والذي سقط بفخ التعادل 0-0 أمام ضيفه منتخب فلسطين، إلا أنه انتفض وفاز في مبارياته الثلاث اللاحقة محققاً 10 نقاط من 4 مباريات، ومسجلاً 8 أهداف فيما تلقى مرماه 3 أهداف.

منتخب الأردن

يعيش منتخب الأردن منذ بضعة سنين حالة جيدة، ويمتلك حافزاً تنافسياً كبيراً، وفي أربع جولات خلت من منافسات المحموعة الثانية في تصفيات كأس العالم فاز منتخب الأردن في مباراتين وتعادل بواحدة وخسر واحدة، وسحل لاعبوه 8 أهداف، وتلقت شباكه 4 أهداف، وهي أرقام تشير إلى أن لدى النشامى ما هو أكثر لتقديمه في القادمات.

منتخب العراق

منتخب العراق هو الآخر فاز في مباراتين وتعادل بواحدة وخسر مثلها، وحصد 7 نقاط حتى الآن، ونتوقع أن تستمر المنافسة على المقعد الثاني في المجموعة بين المنتخبين قياساً لما تابعناه في الجولات الأربع الماضية.

سجل لاعبو العراق 4 أهداف، واهتزت شباكه 3 مرات.

منتخب عمان

لم يثبت منتخب عمان على مشهد واضح في الجولات الأربع الماضية، ويتقلب في مستواه من مباراة لأخرى، لكن المؤكد أنه يمتلك مقومات المنافسة وقد يعود في أي لحظة.

منتخب عمان فاز في مباراة واحدة وخسر في ثلاث، وحصد 3 نقاط، وسجل لاعبوه 5 أهداف واهتزت شباكه 8 مرات.

منتخب الكويت

لم يفز في أي مباراة، لكنه تعادل في 3 مباريات وخسر واحدة ليحصد نقطة واحدة يتساوى بها مع عمان، وباعتبار فارق النقاط ليس كبيراً مع الأردن والعراق فإن الحافز يبقى موجوداً من أجل العودة.

سجل منتخب الكويت 3 أهداف وتلقى 7.

منتخب فلسطين

انطلق منتخب فلسطين في الدور الثالث من هذه التصفيات بصرخة تمثلت بالتعادل 0-0 مع كوريا الجنوبية في أرضها، لكنه عجز عن الفوز واكتفى بإضافة تعادل ثان، ليصبح رصيده نقطتين في المركز الأخير في المجموعة الثانية، مسجلاً 3 أهداف فقط مقابل 6 في شباكه.