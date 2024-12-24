توقعات ماغي فرح لبرج الدلو 2025: عام مصيري ومفاجآت عاطفية

تعرفوا معنا على توقعات برج الدلو لعام 2025 التي كشفت عنها ماغي فرح على الأصعدة المهني، العاطفي والصحي، وكيف سيعيش مواليد هذا البرج أجواء مفاجئة.

إليك توقعات ماغي فرح لبرج الدلو 2025، والتي سيكون فيها مواليد البرج على موعد مع مغامرات عاطفية جديدة واستثمارات ناجحة.

توقعات برج الدلو 2025

وجاء في توقعات ماغي فرح لبرج الدلو 2025:

عام مصيري استثنائي تسجل نهاية دورة فلكية وبداية دورة أخرى.

تحركات فلكية بدأت من العام الماضي، تدعم خطواتك وتبرز مشاريعك، وتدعمها بطريقة مذهلة، وتحميك وقت المصاعب.

دخول كوكب أورانوس لبرج الجوزاء، حتى يتوقف عن معاكستك ابتداء من شهر تموز. وبمجرد توقفه عن معاكستك يأتي كوكب آخر بطيء يدعم خطواتك.

بمجرد توقف كوكب عن دعمك، يأتي كوكب آخر ويحل محله، بمعنى أنك ستبدأ مرحلة جديدة تحمل مفاجآت وانقلابات وأخبار سارة في أغلب الأحيان.

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تنجز بعض المشاريع وتضع حجر الأساس في بداية السنة خاصة في شهر شباط تبدأ بخطوة جديدة ورؤية مختلفة على الصعيد المالي. وتنصحك الأفلاك لدراسة المشاريع بهدوء واتباع نمط يحاكي الأجواء العامة.

رغم استمرار أورانوس في برج الثور، وهو الذي يفاجئك ببعض العثرات، هذا العام في تموز ينتقل إلى برج الجوزاء ويصبح داعماً لك فهذه بداية حياة جديدة وليس مجرد رحلة جديدة.

كوكب المشترى يدعمك لشهر حزيران وينقذك من بعض السثطات والاشكاليات.

ابتداءً من حزيران وحتى حزيران الشهر المقبل كوكب المشتى يستقر في برج السرطان وهو ما يعزز وضعك في مؤسسة أو إدارة جديدة، ربما لا يدعمك مثلما يدعم الجوزاء، وإنما يتيح لك فرص مناسبة خاصة في فصل الصيف.

تقودك صداقة جديدة لتولي منصب أو المشاركة بعملية مهمة أو الانخراط في فعل يكون له دور في المستقبل.

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يدخل بلتون إلى برجك من أواخر العام الماضي، والذي يجعلك تشعر بتغيير مهم في حياتك، ويساعدك في التعبير عن نفسك، ويدفعك لقلب الطاولة إذا أردت أو الثورة على بعض المعايير وبعض الإجراءات.

تقبل على تغيير جذري في شتى المجالات بداية من مظهرك الخارجي وحتى الاختيارات المهنية والاجتماعية وغيرها.

على الصعيد الشخصي تساعدك التحركات الفلكية على حسم أمور بعد تردد دام لأشهر وسنوات.

يتسلط الضوء على أفكار ماليةو نقاشات تحدث في بعض الأروقة.

يتراجع كوكب أورانوس إلى برج الثور، ويتوقف عن دعمك، ولكن عندما يمر على برج الجوزاء يدعمك. ويتسبب بعض الإزعاج، ولكنك تتوصل لمعالجتها بشكل رائع.

توقعات برج الدلو 2025 عاطفياً

تحمل السنة الجديدة الأفراح، وتحقق لك الأحلام، تزداد الحظوظ لقاء من تحلم به، أو من تطوق له نفسك، تنفتح على علاقات جديدة، وربما تصل إلى الزواج في النصف الثاني من العام، وربما تفرح بحمل وإنجاز في عائلتك إن كنت متزوجاً.

في هذا العام تجد كل ما يتناسب مع شخصيتك، تطرأ مفاجآت وتغييرات، وتخطر على بالك أمور غريبة تحررك تدريجياً من مكان يزعجك ويقيدك بتقاليد اجتماعية لا تناسب شخصيتك.

توقعات برج الدلو 2025 مهنياً

تغامر في مجالات كثيرة، ولكن لا تهمل في بداية العام سلامتك وضرورة الابتعاد عن كل شيء يتسبب في رفع الضغط، وابتعد عن الحوادث الجانبية التي تتطلب مدة شفاء طويلة. خاصة إذا كنت تشتكي من حساسية أو التهابات.

تعيد النظر في بعض الأدوية الخاصة بك، وتهتم بوضع طارئ يتعلق بالأسنان أو الأذنين، أو تلجأ لبعض العلاجات الخاصة بالعينين.

ابتعد عن الأجواء التي تثير غضبك فأنت لست في حاجة للانخراط في هذه الدوائر حاول أن تحيط نفسك بالأشخاص الداعمين الذين تشعر معهم بالارتياح والتأقلم.

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