تصفيات كأس العالم- آسيا… أرقام من المجموعة الأولى

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:58 مساءً - خاص- دوت الخليج

تعود منافسات آسيا على مقاعدها المخصصة في كأس العالم 2026، غداً الخميس، وسط ظروف مختلفة، ومواقف متباينة بين المنتخبات الـ 18 المتنافسة في الدور الثالث من هذه التصفيات.

في المجموعة الأولى، والتي تضمّ منتخبات: إيران، أوزباكستان، الإمارات، قطر، قيرغزستان وكوريا الشمالية، يبدو أن منتخبي إيران وأوزباكستان بإمكانهما التأهل مباشرة إذا ما استمرا بنفس الأداء والنتائج التي حققها كل منهما في أربع جولات مضت، ووصل من خلالها كل منتخب إلى 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد وقع في مواجهتهما المباشرة.

مازالت هناك ست جولات متبقية، وما زالت هناك 18 نقطة متاحة لكل منتخب قد تقلب الأمور رأساً على عقب، وسنترك الحديث عن المباريات المتبقية إلى تقارير قادمة، ونذكّر هنا بما حققه كل منتخب في هذه المجموعة.

منتخب إيران

فازفي ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، وجمع 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، مسجلاً 6 أهداف، في حين تلقت شباكه هدفاً واحداً في إشارة واضحة إلى صلابته الدفاعية.

منتخب أوزباكستان

هو الآخر فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة، وجمع 10 نقاط ويشارك إيران في الصدارة، وسجل لاعبوه 5 أهداف واهتزت شباكه مرّتين.

منتخب الإمارات

فاز في مباراة واحدة، وتعادل في مثلها، وخسر اثنتين، حصد 4 نقاط من 4 مباريات، وسجل لاعبوه 4 أهداف بمعدل هدف في كل مباراة، وأيضاً تلقى 4 أهداف.

منتخب قطر

حصل هو الآخر على 4 نقاط من 4 مباريات، من خلال فوزه بمباراة وتعادله بمثلها والخسارة مرّتين/ زسجل منتخب قطر 7 أهداف لكنه تلقى الكمّ الأكبر من الأهداف في هذه المجموعة (10).

منتخب قيرغزستان

فاز في مباراة واحدة، وحصد 3 نقاط، فيما خسر 3 مباريات، ويحتل المركز الخامس بالمجموعة، وسجل لاعبوه 4 أهداف واهتزت شباكه 7مرات.

منتخب كوريا الجنوبية

هو المنتخب الوحيد الذي لم يفز بأي مباراة في هذه المجموعة، فتعادل مرتين وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 3 أهداف فقط (الأقل تسجيلاً) وتلقى 7 أهداف.