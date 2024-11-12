نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاختبار الأول لـ رينارد.. موعد مشاهدة مباراة المنتخب السعودي أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الجديد هيرفي رينارد، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره المنتخب الأسترالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة السعودية ضد أستراليا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السعودية مع نظيره المنتخب الأسترالي، في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، يوم الخميس المقبل الموافق 14 نوفمبر الجاري.

وستنطلق صافرة مباراة السعودية ضد أستراليا، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر وعشر دقائق صباحا بتوقيت القاهرة، والثانية عشر وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد أستراليا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم وسيتم بث مباراة السعودية ضد أستراليا عبر قناة beIN Sports 2HD.