نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب المصري بقيادة حسام حسن، لخوض مباراة مهمة ضد كاب فيردي،في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري، والمقرر انطلاقها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

واقترب العميد من تحديد التشكيل الأساسي والنهائي لمنتخب الفراعنة.

ومن المتوقع إجراء بعض التعديلات على تشكيل المنتخب الوطني في مواجهة كاب فيردي، خاصّه بعد إراحة عدد كبير من اللاعبين، على رأسهم قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب بهذا التشكيل: