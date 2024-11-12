ميسي يحسم قراره من مغادرة إنتر ميامي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني، عن موقفه بشأن خاصة بعد الأخبار المنتشرة حول إمكانية رحيله عن صفوف فريق إنتر ميامي، وخروجهم من نهائيات بطولة الدوري الأمريكي.

ميسي يحسم قرارهمصيره مع إنتر ميامي

ولم يتأهل إنتر ميامي، بقيادة ليونيل ميسي، ربع نهائي مرحلة التصفيات الحاسمة في الدوري الأمريكي، بعد تلقيه الهزيمة أمام أتالانتا يونايتد.

وخسر إنتر ميامي أمام أتالانتا يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة ثالثة فاصلة جمعت بينهما، بعد انتهاء المباراة الأولى والثانية بينهما بفوز أحدهما.

وبهذا يكتفي إنتر ميامي في موسم 2024 بتحقيق كأس درع المشجعين، وهو الفريق الأكثر تحقيقًا للنقاط في مرحلة الدوري، بشكله الاعتيادي، قبل الدخول في مرحلة النهائيات.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، خلال الأيام الماضية، بأن ميسي قد يترك إنتر ميامي خاصة بعد الخسارة في التتويج ببطولة الدوري الأمريكي للموسم الثاني على التوالي.

ونشر ميسي كلمات تحسم الجدل حول ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام": "لقد نفذ الموسم الذي واصلنا فيه التألق كنادي، وقد حققنا بعض الأهداف، إلا مازلنا نتمني المزيد".

وأشار: "اود ان شكرًا الجميع الذين وقفوا بجانبنا وقدموا لنا الدعم، الآن علينا الإستعداد للعودة بشكل أقوى في الموسم القادم".