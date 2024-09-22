موجودة في كل منزل... معجزة العشبة المنسية الجبارة تنشط الذاكرة وتقوي المناعة وتنهي هشاشة العظام حتى ان كنت بعد الستين سنة وعلى العكاز..لا تتجهلها..!

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رياض - احمد صلاح - تتميز الميرمية برائحة قوية وطعم ترابي تحتوي على تشكيلة متنوعة من العناصر الغذائية والمركبات المهمة لصحة الجسم لذلك، اكتشفي في هذا المقال الفوائد الصحية للميرمية.

يمكن أن تساعد العناية بصحة الفم والوقاية من التسوس في الحد من تأثير الميكروبات التي تسبب مشاكل الأسنان.

كما تتمتع بخصائص مضادة للميكروبا التي تعزز من تكوّن طبقة البلاك.

تقليل أعراض فترة انقطاع الطمث التي تواجهها المرأة خلال هذه الفترة وبعدها.

من انخفاض طبيعي في هرمون الإستروجين.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور مجموعة متنوعة من الأعراض غير المريحة: مثل:

الالتهابات الساخنة والتعرق المفرط.

يُعتقد أن المركبات الموجودة في الميرمية.

لها خصائص شبيهة بالإستروجين

مما يمكنها من الارتباط بمستقبلات محددة في دماغك.

للمساهمة في تعزيز الذاكرة ومعالجة الهبات الساخنة والتعرق الزائد.

تقليل مستويات السكر في الدم

أثبتت الأبحاث أن مستخلص أوراق الميرمية يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم.

ويحسن حساسية الأنسولين.

بتأثير مشابه لدواء الروسجليتازون، الذي يُستخدم لمكافحة مرض السكري.

تخفيض الكوليسترول الضار