العالم اليوم - بفيديو عزف ترامب على "اسقالة ترودو".. ماسك يثير التفاعل

انتم الان تتابعون خبر بفيديو عزف ترامب على "اسقالة ترودو".. ماسك يثير التفاعل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 يناير 2025 10:23 صباحاً - أثار الملياردير الأميركي إيلون ماسك موجة من التفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره لمقطع فيديو يظهر الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، وهو يعزف على آلة الكمان أثناء إعلان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن استقالته من منصبه.

وقد حصد مقطع الفيديو (مفبرك) المنشور على حساب ماسك في منصة "إكس"، أكثر من 24 مليون مشاهدة و18 ألف تعليق بعد أقل من 17 ساعة فقط من مشاركته.

واكتفى ماسك بنشر الفيديو دون أن يرفقه بأي تعليق.

والاثنين، أعلن جاستن ترودو، استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم، موضحا أنه سيواصل أداء مهامه إلى أن يختار حزبه خليفة له.