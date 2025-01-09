نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نوة الفيضة الكبرى".. الإسكندرية تستعد لأشد نوات الشتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الإسكندرية والمحافظات الساحلية لاستقبال نوة الفيضة الكبرى في الأيام القليلة القادمة، وهي واحدة من أشد النوات التي تواجهها مصر في فصل الشتاء.

تُعرف هذه النوة بشدة تأثيرها، حيث تصاحبها أمطار غزيرة، صقيع، ورياح نشطة، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة في البحر.

موعد وصول نوة الفيضة الكبرى

من المتوقع أن تهب نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية في 12 يناير 2025، وتستمر لمدة 6 أيام متواصلة.

خلال هذه الفترة، يتوقع أن تتعرض المدينة لأمطار غزيرة ورياح نشطة، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة، بما في ذلك توقف رحلات الصيد.

سبب تسمية نوة الفيضة الكبرى بهذا الاسم

تسمى هذه النوة بـ "الفيضة الكبرى" لأن تأثيرها على البحر يكون قويًا جدًا، حيث يتسبب في ارتفاع أمواج البحر بشكل ملحوظ، مما يجعل مهنة الصيد صعبة جدًا في تلك الفترة.

كما يعقبها نوة "الغطاس" التي تستمر لمدة 3 أيام، حيث تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

أبرز المعلومات عن نوة الفيضة الكبرى

تاريخ بدء النوة : النوة تبدأ في النصف الأول من شهر يناير.

: النوة تبدأ في النصف الأول من شهر يناير. المدة : تستمر النوة لمدة 6 أيام .

: تستمر النوة لمدة . الطقس : أمطار غزيرة، رياح جنوبية غربية نشطة، وصقيع.

: أمطار غزيرة، رياح جنوبية غربية نشطة، وصقيع. تأثير النوة : ارتفاع أمواج البحر ووقف رحلات الصيد في بعض الأحيان، بالإضافة إلى توقف الملاحة البحرية.

: ارتفاع أمواج البحر ووقف رحلات الصيد في بعض الأحيان، بالإضافة إلى توقف الملاحة البحرية. تسمية النوة: سميت "الفيضة الكبرى" بسبب فيضان البحر وارتفاع الأمواج.

كيف تتعامل المحافظات الساحلية مع النوات؟

مع اقتراب فصل الشتاء وتكرار حدوث النوات، قدمت المحافظات الساحلية مجموعة من النصائح لمساعدة المواطنين على التكيف مع الظروف الجوية الصعبة:

إلغاء المواعيد غير الضرورية : في حال كانت الأمطار غزيرة، ينصح بتجنب الخروج من المنزل إلا في الحالات الضرورية.

: في حال كانت الأمطار غزيرة، ينصح بتجنب الخروج من المنزل إلا في الحالات الضرورية. تقليل التحرك بالسيارات : لتسهيل عملية رفع مياه الأمطار وعدم التسبب في اختناقات مرورية.

: لتسهيل عملية رفع مياه الأمطار وعدم التسبب في اختناقات مرورية. تجنب السرعات العالية : يجب الحفاظ على سرعة لا تتعدى 60 كم في الساعة مع ترك مسافة أمان أكبر.

: يجب الحفاظ على سرعة لا تتعدى في الساعة مع ترك مسافة أمان أكبر. عدم الوقوف تحت البلكونات القديمة: تجنب الوقوف في الأماكن التي يمكن أن تشهد سقوط أشجار أو هدم المباني القديمة.

أنواع النوات ومواعيدها

تنقسم نوات البحر في الإسكندرية إلى عدة أنواع، وتختلف في شدتها ومدتها، ومن أبرز هذه النوات: