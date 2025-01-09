نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرح كليب أغنية تيجي نسيب.. أنغام تتصدر منصة أكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة أنغام تريند محركات البحث وخاصة منصة اكس، وذلك بعد أن طرحت أمس كليب أغنية تيجي نسيب من خلال عرض خاص في أحد المولات في القاهرة.

حرص عدد كبير من صناع ألبوم تيجي نسيب للنجمه أنغام للحضور إلى العرض الخاص، وكان من أبرز الحضور كلا من أمير طعيمة وزوجته، أكرم حسني، حسن الشافعي، تامر حبيب، لميس الحديدي، سالى عبدالسلام، محمد الشرنوبي وغيرهم.

تفاصيل اغنيه تيجي نسيب

اغنية تيجي ضمن أغاني ألبوم أنغام الذي يحمل نفس الاسم، الأغنية من كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع موسيقي ومكس حسن الشافعي، وماستر مايك بوزي.

اغاني ألبوم تيجي نسيب لـ انغام

واحتوى ألبوم تيجي نسيب على 12 أغنية متنوعة ما بين الرومانسي والحزين، والأغاني هي وبقالك قلب، هو انت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان برئ، القلوب أسرار، ماكنش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.

اغاني ألبوم تيجي نسيب لـ انغام

واحتوى ألبوم تيجي نسيب على 12 أغنية متنوعة ما بين الرومانسي والحزين، والأغاني هي وبقالك قلب، هو انت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان برئ، القلوب أسرار، ماكنش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.