نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنزيما وديابي ضمن تشكيل الاتحاد المتوقع أمام العين في كأس الملك السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الخلود اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الحالي في لقاء حاسم بينهم بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان".

موعد مباراة الاتحاد والعين

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والعين مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام العين

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: الشنقيطي، بيريرا، العمري، كادش.

خط الوسط: فابينيو، كانتي، بيرجوين.

خط الهجوم: ديابي، بنزيما، عوار.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعين

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.