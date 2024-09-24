نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجات الحرارة في مصر.. بداية فصل الخريف وتحسن في الأجواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد جميع محافظات الجمهورية المصرية حاليًا تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة، حيث بدأت القيم في الانخفاض مع بداية فصل الخريف.

وفي تصريحاتها، أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، أن هذا التغيير في الأحوال الجوية يأتي بعد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من الشهر.

تفاصيل التغيرات في درجات الحرارة

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أوضحت غانم أن درجات الحرارة حاليًا تدور حول المعدلات الطبيعية المتوقعة في هذا الوقت من العام.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى اليوم 32 درجة مئوية خلال فترات النهار.

أسباب انخفاض درجات الحرارة

أشارت غانم إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة يعود إلى تأثير الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا، والتي تمر عبر البحر المتوسط.

كما ذكرت أن وجود منخفض في طبقات الجو العليا يسهم في تكوين سحب منخفضة ومتوسطة، مما يساعد على حجب أشعة الشمس وبالتالي تلطيف درجة حرارة الأرض.

الرطوبة وأثرها على الطقس

رغم أن نسب الرطوبة لا تزال مرتفعة، إلا أنها بدأت في الانخفاض الطفيف مقارنةً بالأسابيع الماضية.

وأكدت غانم أن هذا الانخفاض في قيم درجات الحرارة ونسب الرطوبة سيتواصل تدريجيًا نتيجة لبداية فصل الخريف.