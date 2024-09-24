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أحمد جودة - القاهرة -



كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة عن تشكيلة الجهاز الفني المساعد للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي تم تعيينه مدربًا لمنتخب الشباب تحت 2005.

اتحاد الكرة يعلن عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة روجيرو ميكالي

وقال المصدر خلال تصريحات صحفية: "ميكالي حدد الأسماء التي ستساعده، حيث سيكون عادل مصطفى مدربًا عاما، وريناردو ريسندي مدربا مساعدا، ومويسيس كامبوس مدربا لحراس المرمى، وليوناردو فاجونديس مدربا للياقة البدنية، وجواو بيدرو محللًا للأداء، ومحمود حرب مديرا إداريا".

وأشار المصدر، إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يهدف إلى إقناع ميكالي بإضافة مدرب مصري مساعد ثانٍ إلى جانب عادل مصطفى، ومن المتوقع أن يتم حسم هذا الأمر خلال الساعات القادمة.

وكان قد نجح الاتحاد المصري لكرة القدم، في التوصل لاتفاق مع المدرب البرازيلي لقيادة منتخب الشباب مواليد 2005، وذلك عقب النتائج الإيجابية التي حققها رفقة المنتخب الأوليمبي.