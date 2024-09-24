مديريات التعليم: تفعيل مجموعات الدعم للطلاب بالمدارس كبديل للدروس الخصوصية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 07:29 صباحاً - وجهت المديريات التعليمية والإدارات بتفعيل مجموعات التقوية والدعم التعليمى وإعلان جداول الحصص الخاصة بالمجموعات لتحقيق أكبر استفادة منها كبديل للدروس الخصوصية، كما شددت المديريات التعليمية على وضع سعر مناسب للحصة بالمجموعة المدرسية للطلاب بما يتناسب مع الظروف المادية للطلاب والمنطقة، مشددة على أن مجموعات التقوية والدعم التعليمى اختيارية للطلاب.

وأكدت تحديد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بساعتين أسبوعيا، وفقا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويكون إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختياريا داخل المدرسة، وفي حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.