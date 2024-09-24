نائب وزير الخارجية يستقبل السكرتيرة الدائمة لوزارة خارجية جمهورية زامبيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - استقبل السفير أبو بكر محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، السكرتير الدائم لوزارة خارجية زامبيا السيدة/ Hope Situmbeko والوفد المرافق لسيادتها، يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤، بالقاهرة.

تناول اللقاء سُبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية، لاسيما في ضوء عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، بما تخلقه من فرص لتنمية حجم التجارة والاستثمار بين البلدين. وأكد نائب الوزير على اهتمام عدد من الشركات المصرية بالمشاركة في المشروعات ذات الأولوية للجانب الزامبي لاسيما في قطاعات البنية التحتية والإنشاءات والطاقة، مشيراً إلى الخبرات العريضة التي تتمتع بها الشركات المصرية في هذه المجالات.

أكد نائب الوزير استعداد مصر لتبادل الخبرات وبناء قدرات الكوادر الزامبية على النحو الذي يخدم مصالح البلدين، ويعزز من التعاون والتنسيق بين مختلف دول القارة الإفريقية.

كما عبر الجانبان عن ارتياحهما للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا على المستوي الثنائي والتنسيق القائم بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.