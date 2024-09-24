انت الأن تتابع خبر تغيرات بعض الشئ في الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت تعاملات اليوم في سوق صرف السودان باستقرار نسبي للعملات أمام الجنيه السوداني،مع تراجع طفيف في سعر الجنيه المصري،وعلى الرغم من هذا الإستقرار إلا أن هناك تدهور في الحالة الإقتصادية بسبب الإرتفاع التاريخي الذي شهدته العملات في الفترة الماضية نتيجة النزاع العسكري القائم في البلاد.

الوضع الحالي الإقتصادي

تراجع كبير في الحالة الإقتصادية هذه الفترة وزيادة الضغط على القطاع المصرفي في البلاد في محاولة لتوفير النقد الأجنبي لتلبية حاجة الصفقات،وتسبب ذلك في منافسة قوية بين السوق الرسمي والسوق الموازي للعملة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٨٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٣١١١.١١ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٦٣٦.٣٦ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧٤٦.٦٦ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٦٢.٩٤ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٧٦٧.١٢ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٧٣٦٨.٤٢ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٧٣٦٨.٤٢ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٩٠٣٢.٢٥ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٧.٦٩ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية