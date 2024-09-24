المعدن الأصفر يصل إلى مستوى تاريخي…إليكم سعر الذهب

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رياض - احمد صلاح - وصل سعر الذهب في السعودي إلى مستويات تاريخية من الزيادة وذلك بعد أن ارتفع سعر الذهب اليوم مجددا وتسبب ذلك في حالة من الركود التام في تجارة الذهب،حيث سجل الذهب عيار ٢٤ اليوم سعر ٣١٨.٠٧ ريال سعودي،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣١٨.٠٧ ريال سعودي و ٨٤.٨٢ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٢٩١.٥٦ ريال سعودي و ٧٧.٧٥ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٧٨.٣١ ريال سعودي و ٧٤.٢٢ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٣٨.٥٥ ريال سعودي و ٦٣.٦١ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٨٥.٥٤ ريال سعودي و ٤٩.٤٨ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ٩٨٩٢.٩٥ ريال سعودي و ٢٦٣٨.١٢ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ٩٨٩٦.٧٠ ريال سعودي و ٢٦٣٩.١٢ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٤٩.٨٧ ريال سعودي و ٩٣.٣٠ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٨٣٤.٩٢ ريال سعودي ٢٢٢.٦٥ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٦٥٣.٩٥ ريال سعودي و ٤٤١.٠٥ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣٢٦٩.٧٢ ريال سعودي و ٨٧١.٩٣ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦٤٩٤.٩٢ ريال سعودي و ١٧٣١.٩٨ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٦٧١.٧٦ ريال سعودي و ٧١٢.٤٧ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٧٩٨.٩٩ ريال سعودي و ٧٤٦.٤٠ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٣٠٥٣.٤٤ ريال سعودي و ٨١٤.٢٥ دولار أميركي.