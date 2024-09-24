مصر تشارك في رعاية حدث رفيع المستوى حول الأطفال في فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 01:28 مساءً - شاركت مصر وعدد من الدول منها فلسطين، والأردن، وجنوب أفريقيا، وأيرلندا، وسلوفينيا، وأسبانيا، والجزائر، وبلجيكا، وماليزيا وكولومبيا، في رعاية حدث رفيع المستوى بالتعاون مع وكالة الأونروا ومنظمة انقاذ الطفل غير الحكومية حول أهمية التصدي للقتل الممنهج لأطفال فلسطين، وما تشهده البنية التحتية التعليمية من تدمير، وإعاقة للوكالات الأممية عن بالقيام بمهامها، وذلك يوم 23 الجاري لى هامش أعمال قمة المستقبل بنيويورك.

وشهد الحدث رفيع المستوى مشاركة الملكة رانيا العبد الله ملكة المملكة الأردنية الهاشمية، ورؤساء وزارات كل من فلسطين وإيرلندا وسلوفينيا ووزير خارجية إسبانيا وعدد من السفراء والمندوبين الدائمين ومساعدي وزراء خارجية الدول الراعية نوابهم، بالإضافة لممثلي الدول أعضاء الامم المتحدة، والمجتمع المدني الدولي.

وقد أكد السفير د./ عبيدة الدندراوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الامم المتحدة، في كلمته على أن هناك توجهاً متصاعداً حول أهمية التصدي للجرائم الإسرائيلية غير المشروعة سواء بمقتضى احكام محكمة العدل الدولية أو قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضرورة محاسبة إسرائيل على أفعالها، مبرزاً أهمية الاعتراف بدولة فلسطين في اطار حل الدولتين، وأن الحماية الحقيقية والفعالة للطفل الفلسطيني تتوقف على وقف إطلاق النار وانفاذ المساعدات بشكل فوري، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية.