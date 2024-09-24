العالم اليوم - وزير الصحة اللبناني: 558 قتيلا في الغارات الإسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 03:28 مساءً - أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه الاثنين إلى 558 قتيلا، وأكثر من 1800 جريح، في أعلى حصيلة تسجّل في يوم واحد منذ حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن الحصيلة المحدثة لغارات الإثنين بلغت 558 قتيلا بينهم 50 طفلا و94 امرأة (...) غالبيتهم العظمى من العزل الذين كانوا في منازلهم.

وأشار إلى إصابة 1835 شخصا مع "بلوغ عدد المستشفيات التي شاركت في استقبال الجرحى يوم الاثنين 54 مستشفى".

وأفادت حصيلة سابقة لوزارة الصحة في وقت متأخر الاثنين عن سقوط 492 قتيلا و1645 جريحا جراء الغارات.

واعتبر الأبيض أن أعداد القتلى والجرحى "تنافي كل الكذب الإسرائيلي بأن الاستهداف يطال قوات مقاتلة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أنه شنّ غارات جوية على نحو 1600 هدف في جنوب لبنان والبقاع (شرق). وكانت هذه الهجمات الأعنف منذ بدء التصعيد منذ أكتوبر الفائت على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وردا على الغارات، أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ مواقع عسكرية إسرائيلية ومصنعا لمواد متفجرة قرب حيفا.

ونفّذت إسرائيل غارة الجمعة على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن مقتل 16 عنصرا في الحزب، أبرزهم إبراهيم عقيل، قائد قوة الرضوان، وهي وحدة النخبة في الحزب.

وبحسب الوزير، ارتفعت حصيلة قتلى هذه الغارة إلى 55، بينهم سبعة أطفال. وكانت الحصيلة السابقة للوزارة تفيد عن 45 قتيلا جراء هذه الغارة.