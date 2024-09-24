أحمد السقا وكريم عبد العزيز.. نجوم الفن يستعدون لتصوير أعمالهم السينمائية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد عدد من نجوم الفن للدخول إلى بلاتوهات التصوير في القليلة الأيام المقبلة لتصوير أحدث أعمالهم السينمائية الجديدة، منهم أحمد السقا وأحمد فهمي، وكريم عبد العزيز وياسمين صبري ومحمد سعد وزينة.

استعداد محمد سعد وزينة لتصوير فيلم الدشاش

يستعد كلًا من الفنان محمد سعد وزينة لتحضيرات فيلمهما الجديد الدشاش، والذي يجمعها للمرة الثانية في مسيرتهما الفنية، بعد أن تعاونا عام 2008 في فيلم بوشكاش وحققا وقتها نجاحًا كبيرًا، وضم العمل عزت أبو عوف، أحمد راتب، يوسف فوزي، سعيد طرابيك، وإدوارد، ومن تأليف أحمد فهمي وهشام ماجد وإخراج أحمد يسري.

فيلم الدشاش يدور في إطار اجتماعي كوميدي، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الأسبوع المقبل، ويضم في قائمة أبطاله بالإضافة إلى محمد سعد وزينة عدد من النجوم، منهم نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، رشوان توفيق، وليد فواز، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

استعداد أحمد السقا وأحمد فهمي لـ فيلم أحمد وأحمد

ويستعد أحمد السقا وأحمد فهمي لفيلمها أحمد وأحمد الذي يتعاونان فيه لأول مرة في بطولة مشتركة، وذلك بعد أن تعاونا سويًا من قبل في أكثر من عمل كضيوف شرف، وتشارك جيهان الشماشرجي معهما في الفيلم، وجاري حاليًا الاتفاق مع باقي أبطاله على أن ينطلق التصوير خلال الشهر الجاري، ومن إخراج أحمد نادر جلال وإنتاج أحمد بدوي.



وكان أحمد السقا قد تحدث خلال لقائه مع برنامج عمرنا عن فيلم أحمد وأحمد، وقال: أحمد فهمي كتب جزء كبير من الفيلم هو والورشة، وبنقدم حاجة جديدة مع بعض وبنعمل حاجات عكس بعض.

تعاون كريم عبد العزيز وياسمين صبري

كما يستعد كريم عبد العزيز لتصوير أحدث أعماله السينمائية خلال الأيام المقبلة وتشاركه ياسمين صبري بطولة الفيلم في أول تعاون فني بينهما، ويحمل الفيلم اسم المشروع وهو اسم مؤقت للعمل.

والعمل من بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، وجاري التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين به في الفترة الحالية، ومن إخراج بيتر ميمي، حيث يتعاون كريم من خلاله مع بيتر للمرة الخامسة، بعد أن قدما الجزئين الثاني والثالث من مسلسل الاختيار، ثم فيلم بيت الروبي في العام الماضي 2023، وأخيرًا مسلسل الحشاشين الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان 2024.