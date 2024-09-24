بهذه الطريقة... إلهام شاهين تحتفل باليوم الوطني السعودي الـ 94

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفلت الفنانة إلهام شاهين، باليوم الوطني السعودي الـ 94، ووجهت رسالة للملك سلمان بن عبد العزيز، وولى عهده، مشيرة إلى دوره الكبير في تطور المملكة السعودية.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو، وعلقت قائلة: “بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة العربية السعودية، أهدي تحياتي وحبي واحترامي لكل الشعب السعودي وقياداته، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الرجل القوي الشجاع المتحضر الذي يهتم بالثقافة والفنون بكل أنواعها، تحية له على دوره التاريخي في تطور المملكة بهذا الشكل الرائع على كل المستويات”.



وتابعت: "كل عام وكل أهل المملكة العربية السعودية بخير، وكل الشكر لصديقتي من السعودية ود الزهراني والمجموعة الرائعة التي عملت معها على هذا الفيديو الجميل جدًا، أشكركم من كل قلبى على محبتكم وأبادلكم الحب والاحترام، وأتمنى لكم جميعًا كل الخير".

تعرض ديكور الحب كله لحريق في مدينة الإنتاج الاعلامي



وفي سياق منفصل، قالت الفنانة إلهام شاهين،خلال تصريحات صحفية إن حريق الديكور الخاص بفيلمها، لم يسفر عن أي إصابات لعدم وجود ممثلين في أثناء اشتعال الحريق.

وأشارت إن تصوير الفيلم كان من المفترض أن يكون غدا الثلاثاء، لكن أتى الحريق على كل شيء.

تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

انتقلت قوات الإطفاء على الفور إلى موقع الحادث، وبذلت جهودًا كبيرة للسيطرة على النيران التي كانت مشتعلة بشكل كبير.

وتأثر بهذا الحريق العديد من مواقع التصوير التي تم استخدامها في تصوير أعمال فنية أخرى، من بينها مسلسلات "جعفر العمدة"، "جودر"، و"حق عرب"، بالإضافة إلى فيلم "الحب كله" الذي تعرضت ديكوراته للتلف بالكامل.