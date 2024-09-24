لهذا السبب.. جوري بكر تتصدر تريند " جوجل "

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم النجمة جوري بكر تريند محرك البحث جوجل، بعد ظهورها الأخير في إحدى البرامج التلفزيونية، ويرصد دوت الخليج الفني أبرز تصريحات جوري بكر التلفزيونية.

أعربت جوري بكر عن سعادتها الشديدة بمشاركتها في مسلسل برغم القانون وعن ردود الفعل حول شخصيتها التي تجسدها في العمل، وأشارت إلى أن شخصيتها في المسلسل موجودة في أرض الواقع وقابلتها بالفعل في بداية مشوارها الفني، حيث كانت ترفض مساعدتها دون وجود أي خلاف بينهما.

تصريحات جوري بكر



وأكدت جوري بكر على أنها قابلت شخصية مثل سوسن في الحياة، قائلة: “شخصية سوسن في برغم القانون قابلتها في حياتي أول ما بدأت في الوسط الفني لما كنت بتعرف على ناس علشان أمثل وكنت بقابل ناس مش بتحبني وكارهيني ناس أنانيه، وكنت دايمًا بسأل نفسي هي الشخصية دي بتكرهني ليه، بتأذيني ليه في شغلي”.

وتابعت: “الشخصية دي شوفتها كانت إزاي بتتعامل معايا، وشوفت قد إيه هي سوده وغلاوية ووحشة لمجرد أنها شايفة اني أنا أحسن منها والناس مبقتش زي الأول وبقت أنانيه وبتوع مصلحتهم وكل يوم بنقابلهم في حياتنا وشخصية سوسن موجودة في كل مكان”.

رسالة جوري بكر للمخرجين

ووجهت جوري بكر رسالة للمخرجين، لافتة إنها ترغب في أن يراها المخرجين كممثلة وليست كوجه جميل الملامح والجسد، لأن في بداية عملها في الوسط الفني كانت الأعمال التي تعرض عليها عبارة عن أدوار تتطلب فتاة ممشوقة القوام أو جميلة الملامح، ولكنها لا ترغب في أن يحصرها المخرجين في تلك الأدوار.

أما عن الفنانات التي تتمنى العمل معهم، قالت أنها تتمنى العمل مع غادة عبد الرازق، يسرا، نيللي كريم، هند صبري، ومني زكي، مُضيفة:" منى زكي مفيش دور عملته إلا ما أثرت فينا كلنا وبحس أنها مش بتمثل بل بالعكس هي بتناقش قضايا مهمة”.