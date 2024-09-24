"أنت فنان كبير".. مدين يعلن انتهاء خلافه مع عمرو مصطفي ‎

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الملحن عمرو مصطفي منذ ساعات قليلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعض الصور لزملائه الملحنين وقد بادر عمرو مصطفي بالصلح حيث نشر الصور وعلق عليها قائلًا: "النهاردة حصلت مكالمة مهمة جدًا بيني وبين صديقي العزيز مدين ووضحنا فيها كل شيء. حابب أقول قد إيه أنا بحترم هذا الشخص وبقدّر إبداعه".

وأضاف: "مدين من أكتر الناس المحترمة في الوسط الفني، وموهبته وإبداعه في كل عمل بيقدمه بتثبت ده. أنا بحب شغله جدًا وفخور بصداقتنا وبكل اللي بيقدمه وأيضًا أكن كل الاحترام إلى رفيق العمر محمد رحيم ووليد سعد ومحمد يحيي وتامر علي".

منشور عمرو مصطفي

تعليق مدين على منشور عمرو مصطفي

وقد رد الملحن مدين على ذلك المنشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "عمرو مصطفى انت فنان كبير ومكالمتك ليا والكلام الجميل اللي انت كتبته في البوست عشان تنفي الإتهام اللي كان غير مقصود منك ليا وتلغي اي سوء تفاهم حصل ده يثبت انك كبير وهي دي الروح اللي لازم تكون موجودة بينا كلنا وان شاء الله تفضل منور الدنيا بنجاحاتك واعمالك".



منشور مدين

مدين يكشف كواليس مكالمة عمرو مصطفي له

وفي سياق متصل يذكر أنه قد كشف مدين في تصريحات صحفية عن كواليس المكالمة التي حدثت بينه وبين الفنان عمرو مصطفي قائلًا: "أنا فوجئت اليوم بمكالمة من الفنان الكبير عمرو مصطفى وأعتبرها مكالمة مهمة بالنسبة لي، والتى كان سببها الاعتذار عن سوء الفهم الذى انتشر خلال الأيام الماضية ونفيه اتهامي بسرقة فكرة لحن أغنية "ولازال على البال منه" والتى قدمتها الفنانة شيرين عبد الوهاب".

سبب خلاف عمرو مصطفي ومدين

وفي سياق متصل يذكر أنه قد نشب الخلاف بين كلًا من الفنان عمرو مصطفي والملحن مدين بعد اتهام عمرو مصطفي لـ مدين بسرقة لحن اغنية "ومازال على البال" التي طرحت مؤخرًا للفنانة شيرين.

